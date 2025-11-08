Neût’ Bé Patois Amage
Neût’ Bé Patois Amage samedi 8 novembre 2025.
Neût’ Bé Patois
Salle des Fêtes Amage Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
De 20 h à 22 h 00 Histoires et sketchs en patois (traductions
pour les non-patoisants)
22 h 30 R’SÉNYON (collation campagnarde avant le retour
des veilleurs)
Salades, saucisse, jambon, pommes de terre, fromage, dessert et café
UNIQUEMENT SUR RESERVATION .
Salle des Fêtes Amage 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 50 alain.seguin3@free.fr
