Neût’ Bé Patois Amage

Salle des Fêtes Amage Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

De 20 h à 22 h 00 Histoires et sketchs en patois (traductions
pour les non-patoisants)
22 h 30 R’SÉNYON (collation campagnarde avant le retour
des veilleurs)
Salades, saucisse, jambon, pommes de terre, fromage, dessert et café
UNIQUEMENT SUR RESERVATION   .

Salle des Fêtes Amage 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 50  alain.seguin3@free.fr

