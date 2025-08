Neuvième en scène : « A la table des Dieux » en partenariat avec le théâtre du Châtelet Mairie du 9e arrondissement PARIS

Neuvième en scène : « A la table des Dieux » en partenariat avec le théâtre du Châtelet Mairie du 9e arrondissement PARIS jeudi 11 septembre 2025.

« A la table des Dieux » est un spectacle de tap dance à dimension théâtrale. Il est composé et interprété par le duo Hands feet Connection avec le pianiste compositeur Franck Monbaylet et le tap dancer Aurélien Lehmann. Le spectacle mêle compositions originales et improvisations virtuoses sur fond de mythologie universelle. Il met en évidence une approche originale du tap dance(claquettes américaines) en révélant le plan expressif et dramatique de cet art méconnu.

Durée : 1h10 – Salle Rossini

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du Neuf.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 20h00 à 21h10

gratuit Tout public.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745