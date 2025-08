Neuvième en scène : Spectacle de magie de Léon V Jardin de la mairie du 9e Paris

Neuvième en scène : Spectacle de magie de Léon V Jardin de la mairie du 9e Paris mardi 5 août 2025.

Léon V a 24 ans et est passionné de magie depuis l’enfance. Diplômé de l’école de magie du Double Fond, en parallèle de ses études à HEC et Sciences Po Paris, il vous propose des tours inédits et interactifs.

Durée : 45 minutes – Jardin de la mairie du 9e

Vivez au rythme de Neuvième en Scène tout l’été à la Mairie du Neuf.

Le mardi 05 août 2025

de 15h00 à 15h45

gratuit Tout public.

Jardin de la mairie du 9e 6, rue Drouot 75009 Paris

https://mairie09.paris.fr/pages/9e-en-scene-2025-31745