Neuvième Planète – Couleur Terre L’Étage / Le Liberté Rennes Mardi 21 octobre, 17h00 De 3.50 à 10 €

_L’Étage et Lillico présentent dans le cadre du Festival Marmaille_

Neuvième Planète est une ode pétillante et joyeuse à Pachamama, la Mère-Terre.

Un trio de musiciens reliés à leurs racines nous emmène dans une aventure musicale où se mélangent chansons, rythmes afro-latinos et transe africaine.

Ils nous chantent des histoires d’enfance, de fêtes et de confiance, et interrogent avec humour et tendresse notre humanité, notre lien à la nature et aux éléments

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T17:50:00.000+02:00

https://leliberte.fr/spectacles/couleur-terre/ https://billetterie.gosselico.fr/liberte/couleur-terre/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine