Neuville en Ferrain Répare ! Neuville en Ferrain Neuville-en-Ferrain

Neuville en Ferrain Répare ! Neuville en Ferrain Neuville-en-Ferrain vendredi 17 octobre 2025.

Neuville en Ferrain Répare ! Vendredi 17 octobre, 09h00, 14h00 Neuville en Ferrain Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T12:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Neuville en Ferrain 40 rue de Tourcoing, Neuville en Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « famillesneuville@gmail.com »}]

Le samedi 18 octobre, le repair café de Neuville en Ferrain ouvre ses portes pour la journée internationale de la réparation. Venez faire réparer vos objets de 9h à 12h et de 14h à 17h.