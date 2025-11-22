Nevers Marathon Nevers
samedi 22 novembre 2025.
Nièvre
Nevers Marathon Pont de Loire Nevers Nièvre
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
2025-11-22
2025-11-23
Nevers Marathon By Nexson aura lieu le weekend du 22 et 23 novembre.
Voici le programme
Samedi 22 novembre
– Le lap
Départ 11h
Distance 4.411km
Circuit de Nevers Magny-Cours
– Ekiden
Distance 42.195km en relais de 6 personnes
Heure de départ 12h
Circuit de Nevers-Magny-Cours
Dimanche 23 novembre
– Marathon individuel
Distance 42.195km
Heure de départ 9h
Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours
Arrivée Porte de Paris à Nevers
– Semi-marathon
Distance 21.0975km
Heure de départ 9h00
Départ Circuit de Nevers Magny-Cours
Arrivée Porte de Paris à Nevers
– Marathon duo
Distance 21.0975km 21.0975km
Heure de départ 9h
Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours
Passage de relai au semi-marathon au Château du Sallay
Arrivée Porte de Paris à Nevers
Retrait des dossards
Jeudi 20 novembre de 10h à 19h
La French Run Boutique 10 place Saint Sébastien à Nevers
Vendredi 21 novembre de 14h à 18h et Samedi 22 novembre de 8h30 à 18h
Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours
Dimanche de 7H30 à 8h30
Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours .
Pont de Loire
Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@neversmarathon.com
