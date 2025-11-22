Nevers Marathon Nevers

Tarif : 13 – 13 – 58 EUR

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

2025-11-22

2025-11-23

Nevers Marathon By Nexson aura lieu le weekend du 22 et 23 novembre.

Voici le programme

Samedi 22 novembre

– Le lap

Départ 11h

Distance 4.411km

Circuit de Nevers Magny-Cours

– Ekiden

Distance 42.195km en relais de 6 personnes

Heure de départ 12h

Circuit de Nevers-Magny-Cours

Dimanche 23 novembre

– Marathon individuel

Distance 42.195km

Heure de départ 9h

Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours

Arrivée Porte de Paris à Nevers

– Semi-marathon

Distance 21.0975km

Heure de départ 9h00

Départ Circuit de Nevers Magny-Cours

Arrivée Porte de Paris à Nevers

– Marathon duo

Distance 21.0975km 21.0975km

Heure de départ 9h

Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours

Passage de relai au semi-marathon au Château du Sallay

Arrivée Porte de Paris à Nevers

Retrait des dossards

Jeudi 20 novembre de 10h à 19h

La French Run Boutique 10 place Saint Sébastien à Nevers

Vendredi 21 novembre de 14h à 18h et Samedi 22 novembre de 8h30 à 18h

Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours

Dimanche de 7H30 à 8h30

Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours .

Pont de Loire

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@neversmarathon.com

