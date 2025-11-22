Nevers Marathon Nevers

Tarif : 13 – 58 EUR

Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00

2025-11-22
2025-11-23

Nevers Marathon By Nexson aura lieu le weekend du 22 et 23 novembre.

Voici le programme

Samedi 22 novembre
– Le lap
Départ 11h
Distance 4.411km
Circuit de Nevers Magny-Cours

– Ekiden
Distance 42.195km en relais de 6 personnes
Heure de départ 12h
Circuit de Nevers-Magny-Cours

Dimanche 23 novembre
– Marathon individuel
Distance 42.195km
Heure de départ 9h
Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours
Arrivée Porte de Paris à Nevers

– Semi-marathon
Distance 21.0975km
Heure de départ 9h00
Départ Circuit de Nevers Magny-Cours
Arrivée Porte de Paris à Nevers

– Marathon duo
Distance 21.0975km 21.0975km
Heure de départ 9h
Départ Circuit de Nevers-Magny-Cours
Passage de relai au semi-marathon au Château du Sallay
Arrivée Porte de Paris à Nevers

Retrait des dossards
Jeudi 20 novembre de 10h à 19h
La French Run Boutique 10 place Saint Sébastien à Nevers

Vendredi 21 novembre de 14h à 18h et Samedi 22 novembre de 8h30 à 18h
Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours

Dimanche de 7H30 à 8h30
Salons du Circuit de Nevers Magny-Cours   .

Pont de Loire
Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67  bonjour@neversmarathon.com

