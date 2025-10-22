NEVERTEL – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

NEVERTEL Début : 2025-10-22 à 19:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : NEVERTELLa réalité actuelle que Nevertel est en train de façonner pour eux-mêmes n’était autrefois rien d’autre qu’un rêve.Jeremy Michael (chanteur), Raul Lopez (chanteur/guitariste/producteur) et Alec Davis (guitariste) ont commencé ce qui allait devenir Nevertel sous la forme d’un projet appelé Living Fiction en 2014. En tant quetrois amis d’enfance de Tampa (Floride), leur relation s’est développée à travers des après-midi passés à se connecter à travers des jeux vidéo autant qu’ils l’ont fait en étudiant l’écriture de chansons. Sans inspiration cosmique et persévérance, Nevertel n’aurait peut-être jamais vu le jour. Lopez, Michael et Davis s’étaient ensuite éloignés l’un de l’autre depuis la fin de leurs études secondaires, et ils vivaient tous les trois dans des villes et des États différents.Ce n’est que lorsque Raul a vu Linkin Park se produire lors de leur tournée Carnivores qu’il a été frappé par de nouveaux sentiments de détermination et de motivation ; ces sentiments ont créé une opportunité de raviver ses relations avec Jeremy et Alec en faisant de la musique influencée par un groupe que les trois avaient toujours aimé. La distance et le temps qui les séparaient n’étaient rien ; une fois que Raul eut exposé son plan à Jeremy et Alec, il ne restait plus qu’à l’exécuter. Les mélodies accrocheuses et l’écriture de Nevertel brouillent les lignes entre le neo-metal, le rap et l’alt-rock de la même manière que Linkin Park, mais leurs thématiques et leur son sont entièrement les leurs. Aujourd’hui, Nevertel est prêt à sortir « Start Again » le 12 septembre 2025 chez Epitaph Records, un album sur lequel le groupe travaille depuis des années.« Start Again » est la tabula rasa de Nevertel, issue d’un processus créatif très différent de leur habitude. Auparavant, ils se mettaient d’accord sur un nombre prédéterminé de morceaux, finissaient de les écrire et les enregistraient, chanson par chanson. De 2023 à 2025, alors que Nevertel écrivait, ils n’assemblaient pas consciemment des chansons pour un album. Il s’agissait de chansons conçues pour être exprimées, et non pour respecter une date limite. Pendant cette période, les chansons sont mises au rebut, revisitées et retravaillées plusieurs fois. Les sessions d’écriture avec le producteur/guitariste Raul Lopez et le chanteur Jeremy Michael commençaient souvent par des conversations plutôt que par de la musique, une approche qui a permis de faire évoluer les textes et d’aborder des thèmes plus profonds que jamais. En réfléchissant à leurs triomphes et à leurs échecs, à leurs expériences personnelles, à leur enfance commune et à leur chance de prendre un nouveau départ aux côtés du guitariste Alec Davis, les chansons qui allaient devenir « Start Again » reflétaient leur croissance personnelle et leur parcours commun d’amélioration de soi. Les thèmes de l’autodestruction, de la reconstruction et des secondes chances sont au cœur de l’expression des expériences les plus récentes de Nevertel, et « Start Again », malgré toute son exploration sonore, ne pourrait pas être plus direct en ce qui concerne la relativité entre le titre et le contenu.Retrouvez Nevertel en concert le 22 octobre prochain au Backstage By The Mill à Paris ! premières parties : Rivals et Comastatic

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75