New Biscuit en concert au Spera

Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Jazz, Groove & Blues à la Péniche Spera !

New Biscuit en concert le 4 avril à 20h. Résa 07.69.17.71.57 ou reservation.spera@gmail.com .

Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : New Biscuit en concert au Spera

L’événement New Biscuit en concert au Spera Dole a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE