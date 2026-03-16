New Biscuit en concert au Spera Dole
New Biscuit en concert au Spera Dole samedi 4 avril 2026.
New Biscuit en concert au Spera
Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 23:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Jazz, Groove & Blues à la Péniche Spera !
New Biscuit en concert le 4 avril à 20h. Résa 07.69.17.71.57 ou reservation.spera@gmail.com .
Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : New Biscuit en concert au Spera
L’événement New Biscuit en concert au Spera Dole a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE