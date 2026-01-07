Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 19:00 –

Gratuit : non 23 € en résa / 25 € sur place 23 € en résa / 25 € sur place Réservation : https://shotgun.live/fr/events/nft-3-emile-londonien-astels Tout public

La soirée NFT (New French Touch) qui révèle la jeune scène française entre jazz, électro, rap, rock et bien plus encore, débarque au Ferrailleur de Nantes. Au programme :Émile Londonien (jazz-house) : Le trio qui mêle broken beat, house, jazz et RnB avec une signature unique, Émile Londonien. Astels (electro, funk, r’n’b) : Duo formé en 2023 par Théo et Camille, qui s’est fait connaître grâce à des vidéos jam virales et un premier EP mêlant pop, electro-funk et R&B cumulant des millions de streams.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/evenement/new-french-touch-emile-londonien-astels/5076



