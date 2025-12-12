New Impro Show 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence
New Impro Show 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence samedi 31 janvier 2026.
New Impro Show
Samedi 31 janvier 2026 de 2h à 22h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-31 02:00:00
2026-01-31
La Lipaix investit le 6MIC, ce temple de la musique actuelle, le temps d’un New Impro Show. La rencontre entre les deux univers promet de faire des étincelles !
Entre musicien live, jeux plus surprenants les uns que les autres et improvisateurs au top de leur forme, attendez vous a un spectacle haut en couleurs auquel VOUS contribuerez par vos thèmes et bien plus encore !! .
English :
La Lipaix takes over 6MIC, the temple of contemporary music, for a New Impro Show. The meeting of these two worlds promises to create sparks!
