New Impro Show 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

New Impro Show

Samedi 31 janvier 2026 de 2h à 22h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

La Lipaix investit le 6MIC, ce temple de la musique actuelle, le temps d’un New Impro Show. La rencontre entre les deux univers promet de faire des étincelles !

Entre musicien live, jeux plus surprenants les uns que les autres et improvisateurs au top de leur forme, attendez vous a un spectacle haut en couleurs auquel VOUS contribuerez par vos thèmes et bien plus encore !! .

English :

La Lipaix takes over 6MIC, the temple of contemporary music, for a New Impro Show. The meeting of these two worlds promises to create sparks!

