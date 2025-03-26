NEW MODEL ARMY – LE SPLENDID Lille

NEW MODEL ARMY Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSIC FOR EVER PRODUCTION EN ACCORD AVEC MUZIVOX PRÉSENTE : NEW MODEL ARMY«On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire.» Justin Sullivan aime à citer Marie Curie pour couper court aux réflexes rétroviseurs qui entourent New Model Army après quatre décennies de trajectoire mythique pour la family qui compose l’indéfectible noyau qui suit le groupe depuis ses origines, participant de l’appel à communion que constitue chacun de ses concerts

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59