Neta Elkayam au New Morning – New Morning Paris, 3 juin 2025, Paris.

Le 3 juin, la trop rare chanteuse israélo-marocaine Neta Elkayam,

mêlera le blues à son univers arabo-andalou. Avec en Guest le prince du Rai

Sofiane Saïdi, et en ouverture, le mythique groupe de rock oriental

Boogie Balagan qui nous offrira 3 titres exclusifs de leur prochain album au New Morning dans le cadre du Sacré Sound Festival !

Boogie Balagan

Neta Elkayam

Neta Elkayam, artiste de renommée internationale, mêle les traditions musicales juives d’Afrique du Nord aux sonorités jazz et andalouses. Avec son mari Amit Hai Cohen, musicien et vidéaste, elle fusionne mélodies amazighes et andalouses avec des influences modernes, notamment celles de la Nouvelle-Orléans. Récompensée par le Trophée TMM marocain en 2022 pour la diffusion de la voix juive marocaine, elle a collaboré avec des artistes comme Karim Ziad et Maurice El Médiouni.

Le mardi 03 juin 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Regular : 32 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

