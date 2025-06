Eboni Fondren et Laurent Marode Orchestra – New Morning Paris 18 juin 2025

Après avoir représenté le jazz vocal américain au sommet du G20 en Inde, elle revient sur scène avec un album acclamé par la critique. Ne manquez pas cette soirée inoubliable avec la crème des musiciens de jazz français !

Eboni Fondren Voix

Laurent Marode Orgue Hammond, Piano

Stéphane Chandelier Batterie

Fabien Mary Trompette

David Sauzay Saxophone ténor

Asami Tsuboi Violon

Danielle Sages-Houy Violon

Antoine Payen Violoncelle

Raphael Dever Contrebasse

Le mercredi 18 juin 2025

de 20h30 à 23h00

payant

ouverture des portes à 19h30

Tout public.

New Morning 9 rue des Petites Écuries 75010 Paris

Métro -> 4 : Château d’Eau (Paris) (259m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)

Vélib -> Petites Ecuries – Faubourg Saint-Denis (70.88m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.helloasso.com/associations/sunny-side-up/evenements/eboni-fondren-et-laurent-marode-orchestra-au-new-morning/

Eboni Fondren, chanteuse américaine de Kansas City comparée à Nancy Wilson, présente son nouvel album « An American In Paris » en live avec l’Orchestre de Laurent Marode en Sextet et un quatuor à cordes.