New Octopus 87 Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Auditorium du Conservatoire Limoges
Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2025-11-21
2025-11-21
– 20 ANS DU FESTIVAL –
Les éditions du festival se succèdent et les collaborations avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges se multiplient. Après avoir accompagné avec un immense plaisir les SIX FINGERS sur la Saison 2023/2024, et OCTOPUS 87 sur la Saison 2024/2025, il est temps désormais de poursuivre avec le nouveau NEW OCTOPUS 87. Actuellement 22 jeunes talents prometteurs, toujours sous la houlette de Gaya JOURAVSKY, qui vont, à nouveau, affronter les grands répertoires et les grands compositeurs. Les rendez-vous à l’Auditorium du CRR et au Foyer de l’Opéra deviennent des repères pour qu’ils puissent vous présenter leur travail, mais à n’en pas douter, d’autres rendez-vous vont suivre en 2026. Bienvenue dans l’univers du Jazz & des Musiques Improvisées, bienvenue dans leur Festival Éclats d’Email Jazz Edition 2025.
Entrées libres dans la limite des places disponibles. .
