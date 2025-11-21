New Octopus 87 Festival Jazz Éclats d’Émail 2025 Auditorium du Conservatoire Limoges

New Octopus 87 Festival Jazz Éclats d’Émail 2025

– 20 ANS DU FESTIVAL –

Les éditions du festival se succèdent et les collaborations avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges se multiplient. Après avoir accompagné avec un immense plaisir les SIX FINGERS sur la Saison 2023/2024, et OCTOPUS 87 sur la Saison 2024/2025, il est temps désormais de poursuivre avec le nouveau NEW OCTOPUS 87. Actuellement 22 jeunes talents prometteurs, toujours sous la houlette de Gaya JOURAVSKY, qui vont, à nouveau, affronter les grands répertoires et les grands compositeurs. Les rendez-vous à l’Auditorium du CRR et au Foyer de l’Opéra deviennent des repères pour qu’ils puissent vous présenter leur travail, mais à n’en pas douter, d’autres rendez-vous vont suivre en 2026. Bienvenue dans l’univers du Jazz & des Musiques Improvisées, bienvenue dans leur Festival Éclats d’Email Jazz Edition 2025.

Entrées libres dans la limite des places disponibles. .

Auditorium du Conservatoire 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46

