NEW SKETCHES OF SPAIN Espace A. Lejeune Guéret

NEW SKETCHES OF SPAIN

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Un concert exceptionnel à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis…

Fasciné par les musiques et la culture populaire espagnole, le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef

d’oeuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde.

Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. .

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : NEW SKETCHES OF SPAIN

L’événement NEW SKETCHES OF SPAIN Guéret a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret