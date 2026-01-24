NEW SKETCHES OF SPAIN Espace A. Lejeune Guéret
jeudi 5 février 2026.
NEW SKETCHES OF SPAIN
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Un concert exceptionnel à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis…
Fasciné par les musiques et la culture populaire espagnole, le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef
d’oeuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde.
Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. .
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
