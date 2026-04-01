New spot into the wilds

Ilöt Charon Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie

Tarif : – – EUR

pour les enfants de moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

On vous attend sur l’îlot Charon pour une journée électro face à la mer ! DJs Ma NU, SCU:D et WISE aux platines. Ambiance festive garantie pique-nique, glacières, nattes et danse au rendez-vous

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Ilöt Charon Le Mont-Dore 98809 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.27.16 contact@lhooq.nc

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English :

We look forward to seeing you on the islet Charon for an electro day by the sea! DJs Ma NU, SCU:D and WISE on the decks. Festive atmosphere guaranteed: picnics, coolers, mats and dancing

L’événement New spot into the wilds Le Mont-Dore a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie