New Taipei City, New Taipei Art Museum, Nouveau Taipei

New Taipei City 20 et 21 juin New Taipei Art Museum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T08:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T08:00:00+02:00 – 2026-06-21T15:00:00+02:00

Le jour le plus long de l’année, la musique investit la ville et invite chacun à y prendre part.

Originaire de France, la Fête de la Musique a été lancée pour la première fois en 1982. Elle s’est depuis déployée dans plus de 120 pays et plus de 700 villes à travers le monde, devenant l’un des festivals musicaux les plus influents à l’échelle internationale.

En 2026, la Ville de New Taipei prolonge cet esprit international en présentant la Fête de la Musique 2026 – New Taipei City, dans l’espace extérieur du New Taipei City Art Museum. Le festival réunira une programmation scénique variée, avec des artistes taïwanais et français, une scène ouverte destinée aux artistes émergents, un marché ainsi que des expériences adaptées aux familles. Il offrira ainsi un moment de partage où les publics de tous âges et de tous horizons pourront se retrouver autour du pouvoir fédérateur de la musique.

Plus qu’un simple festival musical, cet événement se veut une plateforme culturelle ouverte. Des musicien·nes professionnel·les aux créateur·rices passionné·es, des échanges internationaux aux expressions locales, la musique devient un pont entre la ville et ses habitant·es, contribuant à façonner une identité culturelle propre à New Taipei.

New Taipei Art Museum No. 300 Guanqian Rd, Dongying Village, Yingge District, New Taipei City Nouveau Taipei 80284 Yingge

Le jour le plus long de l’année, la musique investit la ville et invite chacun à y prendre part.

©NewTaipeiCity