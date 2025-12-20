New Tour by Cheval Normandie Saint-Lô
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-14
Rendez-vous au Pôle hippique de Saint-Lô pour le NEW TOUR by Cheval Normandie !
Unique circuit hivernal français dédié à la formation et commercialisation de jeunes chevaux !
Restauration et buvette sur place .
