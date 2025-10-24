New ways of seeing (revoir le voir) Maison Européenne de la Photographie Paris

New ways of seeing (revoir le voir) Maison Européenne de la Photographie Paris vendredi 24 octobre 2025.

New Ways of Seeing est une initiative artistique et culturelle qui s’intéresse à la manière dont les nouvelles technologies transforment aujourd’hui la façon dont les images sont perçues, imaginées et créées. Fondé en 2025 par Kim Lê Boutin en tant qu’association à but non lucratif, le projet se situe à la croisée de l’art, de la technologie, de la performance, de la culture numérique et de la recherche.

À l’heure où les débats autour de l’intelligence artificielle et de la culture numérique se multiplient dans des sphères spécialisées, New Ways of Seeing propose un terrain commun. Le festival-séminaire réunit artistes, commissaires, chercheur·euses, designers et technologues créatif·ves, afin d’ouvrir un espace de réflexion partagée sur la manière dont ces mutations redessinent nos perceptions, nos identités et nos pratiques créatives.

Pour sa première édition, New Ways of Seeing se déploie sur deux jours et deux lieux : à la MEP le vendredi 24 octobre 2025, puis à l’École Supérieure du Digital (ESD) le samedi 25 octobre 2025.

Les informations de chaque intervenant·es, ainsi que le programme de la deuxième journée (à l’École Supérieure du Digital (ESD) le samedi 25 octobre), sont à consulter sur le site du festival.

Découvrez le programme ci-dessous !

La MEP a le plaisir d’accueillir la première édition du festival « New Ways of Seeing (Revoir le Voir) », qui explore l’impact des technologies numériques sur notre perception et nos interactions avec le monde. Une journée de rencontres, de tables rondes, de projections et de performances.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 10h00 à 17h30

payant

Tarif spécial New Ways of Seeing – MEP : 25 € la matinée / 25 € l’après-midi (10 places gratuites réservées aux abonné·es de la MEP)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/new-ways-of-seeing-revoir-le-voir/ +33144787500 info@mep-fr.org