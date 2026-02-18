New womxn Les Ateliers du Vent Rennes 12 – 18 mars Ille-et-Vilaine

« New Womxn » prolonge une recherche menée depuis 2 ans autour de photographes de l’entre-deux-guerres et le dialogue engagé avec des artistes et graphistes contemporain·es.

Au premier étage des Ateliers du Vent, l’exposition « New Womxn » prolonge une recherche menée depuis deux ans avec les étudiant·es de l’EESAB-site de Rennes autour des photographes de l’entre-deux-guerres Lotte Jacobi et Tina Modotti, et le dialogue engagé avec les artistes et graphistes contemporain·es Johanna Rocard et le collectif Art de la Joie, Latifa Laâbissi, Julia Crinon et Antinea Chapon. Pensée comme un espace de résonances, de frictions et de réactivations, l’exposition met en regard des œuvres historiques et des productions actuelles pour traverser et questionner les enjeux politiques et sociaux qui structurent notre présent.

Au cœur du projet : une attention aux problématiques contemporaines féministes et aux récits minorés sous le prisme de l’amitié, du végétal, de l’engagement et du mouvement. L’exposition affirme que ces questions ne relèvent pas d’un champ inédit : elles s’inscrivent dans une histoire de pratiques déjà profondément engagées. L’exposition est pensée comme une chaîne de fabrication collective. L’ambition est double : éclairer des figures d’artistes effacées de l’histoire et interroger, depuis le présent, les conditions de visibilité, de transmission et de réactivation des images et des luttes.

La scénographie constitue un axe central du projet : conçue comme un parcours déployé au sol, elle dessine une cartographie à parcourir, une surface d’indices et de connexions. Ce dispositif évoque à la fois le mouvement de la pensée – ses déplacements, ses retours, ses bifurcations – et le mouvement du corps, celui des artistes comme celui du public. En circulant dans cet espace, les visiteur·euses expérimentent une exposition qui n’est pas seulement à regarder, mais à traverser : un territoire où l’archive et la création contemporaine se rencontrent, se répondent, et se réécrivent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00.000+01:00

1

https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

