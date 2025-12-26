NEW YEAR CATACLYSM, Montpellier

NEW YEAR CATACLYSM

11 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Prêt à terminer cette année 2025 en beauté au Mélomane Club ?

La nuit va être longue ! Pour l’occasion on ralenti le temps pour se retrouver pendant 9H d’affilé !

Ça va être une grande fête ! Rendez-vous mercredi 31 décembre

HARD TECHNO RAW

HARDCORE UPTEMPO

9H DE SON NON STOP

LASER & LIGHT SHOW

SOUND SYSTEM 20KW

BIG PATIO OUTDOOR

10MIN DU CENTRE VILLE

Line-Up

CODEX

NOZYTRIP

MAE

INFERNOX

VIKØ

SANCHOOW

FLEXCORE

Horaires: 22h-07h

Sur réservation .

11 Rue du Lantissargues Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Ready to end 2025 on a high note at the Mélomane Club?

It’s going to be a long night! For the occasion, we’re slowing down time to meet up for 9 hours straight!

It’s going to be one big party! See you on Wednesday, December 31

