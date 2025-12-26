NEW YEAR CATACLYSM, Montpellier
NEW YEAR CATACLYSM, Montpellier mercredi 31 décembre 2025.
NEW YEAR CATACLYSM
11 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Prêt à terminer cette année 2025 en beauté au Mélomane Club ?
La nuit va être longue ! Pour l’occasion on ralenti le temps pour se retrouver pendant 9H d’affilé !
Ça va être une grande fête ! Rendez-vous mercredi 31 décembre
HARD TECHNO RAW
HARDCORE UPTEMPO
9H DE SON NON STOP
LASER & LIGHT SHOW
SOUND SYSTEM 20KW
BIG PATIO OUTDOOR
10MIN DU CENTRE VILLE
Line-Up
CODEX
NOZYTRIP
MAE
INFERNOX
VIKØ
SANCHOOW
FLEXCORE
Horaires: 22h-07h
11 Rue du Lantissargues Montpellier 34070 Hérault Occitanie
English :
Ready to end 2025 on a high note at the Mélomane Club?
It’s going to be a long night! For the occasion, we’re slowing down time to meet up for 9 hours straight!
It’s going to be one big party! See you on Wednesday, December 31
