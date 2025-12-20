New year party avec kayboom Salles des fêtes Le Chalard

New year party avec kayboom

Venez profiter d’une soirée festive alliant concert live et soirée dansante, autour d’un répertoire rock et variété. Un moment convivial à partager entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse et musicale.

La soirée est accompagnée d’un dîner complet, mêlant spécialités traditionnelles et plaisir de la table, pour prolonger l’expérience dans un cadre accueillant.

Un événement musical en Limousin à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de soirées animées.

Au menu:

Kir au champagne avec ses feuilletés, assiette de fruits de mer, rôti de biche ou pintade rotie et gratin Dauphinois, trou Normand , Assiette de fromage, Dessert .

Salles des fêtes 3 Bis rue salles des fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68

