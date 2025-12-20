New Year Party by AG1! Maison des Associations Foulayronnes

New Year Party by AG1!

Maison des Associations Allée du Stade Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Pour notre dernière soirée de l’année, on se donne rendez-vous le 27 décembre (pile entre Noël et Nouvel an) pour une fiesta de folie! On mise sur de la simplicité, plusieurs DJ sets seront prévus, plusieurs styles.

Save the date !

Pour notre dernière soirée de l’année, on se donne rendez-vous le 27 décembre (pile entre Noël et Nouvel an) pour une fiesta de folie!

Le programme ? Y a pas de programme ! On mise sur de la simplicité, plusieurs DJ sets seront prévus, plusieurs styles (reggae-dub, hip-hop, shatta, afrobeat, électro…) si vous voulez jouer/kicker/danser c’est ouvert à qui veut ! .

Maison des Associations Allée du Stade Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 50 36 64 ag1.culturehiphop@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : New Year Party by AG1!

For our last evening of the year, we’re looking forward to seeing you on December 27 (right between Christmas and New Year) for a wild party! We’re betting on simplicity, with several DJ sets planned in different styles.

