NEW YEAR’S EVE GREAT PALACE La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

NEW YEAR’S EVE GREAT PALACE

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-31 22:00:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

2025-12-31

Pour le réveillon du nouvel an, La Folie Douce Hotels devient une boite de géante où tou les espaces seront revisités avec DJ Set, dancefloors, shows artistiques et food et drinks corner.

L’entrée donne un accès illimités à tous les espaces de 22h à 5h

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00

English :

For New Year’s Eve, La Folie Douce Hotels becomes a giant nightclub where every space will be revisited with DJ sets, dancefloors, art shows and a food and drinks corner.

Admission gives unlimited access to all areas from 10 p.m. to 5 a.m

German :

Für die Silvesternacht verwandelt sich La Folie Douce Hotels in einen riesigen Club, in dem alle Bereiche neu gestaltet werden mit DJ-Sets, Dancefloors, Kunstshows und Food & Drinks Corner.

Der Eintritt ermöglicht unbegrenzten Zugang zu allen Bereichen von 22 bis 5 Uhr

Italiano :

Per la notte di Capodanno, La Folie Douce Hotels si trasforma in una gigantesca discoteca dove tutti gli spazi saranno rivisitati con: DJ Set, piste da ballo, spettacoli artistici e angoli per mangiare e bere.

L’ingresso dà accesso illimitato a tutte le aree dalle 22 alle 5 del mattino

Espanol :

Para Nochevieja, La Folie Douce Hotels se convierte en una gigantesca discoteca donde todos los espacios serán revisitados con DJ Set, pistas de baile, espectáculos artísticos y rincón de comida y bebida.

La entrada da acceso ilimitado a todos los espacios de 22h a 5h

