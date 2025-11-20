New York Miami PFSC Pithiviers

New York Miami PFSC

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Plongez dans le charme intemporel du cinéma hollywoodien avec cette comédie romantique culte de Frank Capra, portée par le duo mythique Clark Gable et Claudette Colbert !

Entre rires, séduction et péripéties sur la route, laissez-vous emporter par un voyage plein d’esprit et de tendresse.

Jeudi 20 novembre à 20h30

Le Mail Cinéma Pithiviers

Un classique à découvrir sur grand écran dans une ambiance conviviale avec le PFSC .

English :

Immerse yourself in the timeless charm of Hollywood cinema with this cult romantic comedy by Frank Capra, starring the legendary duo Clark Gable and Claudette Colbert!

German :

Tauchen Sie ein in den zeitlosen Charme des Hollywoodkinos mit dieser romantischen Kultkomödie von Frank Capra, getragen von dem legendären Duo Clark Gable und Claudette Colbert!

Italiano :

Immergetevi nel fascino senza tempo del cinema hollywoodiano con questa commedia romantica cult di Frank Capra, interpretata dalla leggendaria coppia Clark Gable e Claudette Colbert!

Espanol :

Sumérjase en el encanto intemporal del cine de Hollywood con esta comedia romántica de culto de Frank Capra, protagonizada por el legendario dúo formado por Clark Gable y Claudette Colbert

