New York New York Soirée solidaire pour Célestin Sainte-Savine

New York New York Soirée solidaire pour Célestin
Au Bistro Sainte-Savine Aube
Début : 2026-01-15 19:30:00
Au programme
> Chants, piano, chanteurs & chanteuses
> Planche solidaire à partager (composition dévoilée prochainement)
> Cocktail solidaire, avec ou sans alcool*
> Une partie des recettes reversée pour financer son voyage
Soirée ouverte à tous, sans obligation de dîner.
Venez pour l’ambiance, la musique, l’émotion… et surtout pour la bonne cause !
Réservations conseillées par téléphone ou en ligne.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com
