New York New York Soirée solidaire pour Célestin Sainte-Savine

New York New York Soirée solidaire pour Célestin

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Au programme

> Chants, piano, chanteurs & chanteuses

> Planche solidaire à partager (composition dévoilée prochainement)

> Cocktail solidaire, avec ou sans alcool*

> Une partie des recettes reversée pour financer son voyage



Soirée ouverte à tous, sans obligation de dîner.

Venez pour l’ambiance, la musique, l’émotion… et surtout pour la bonne cause !



Réservations conseillées par téléphone ou en ligne.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com

