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AGENDA · Bourg-lès-Valence

Newbies Only #3 Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

samedi 26 septembre 2026 · Vacarme Exquis · Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Vacarme Exquis
Adresse
811 Allée André Revol
Ville
26500 Bourg-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Bourg-lès-Valence

Newbies Only #3

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 01:55:00

Date(s) :
2026-09-26

Cette soirée met en lumière de jeunes talents qui montent sur scène pour la première fois ou presque.
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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 89 06 10  synes7hesie@gmail.com

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English :

This evening showcases young talents who are taking the stage for the first time—or almost the first time.

L’événement Newbies Only #3 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme

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