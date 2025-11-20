NEWROZ Langres
NEWROZ Langres jeudi 20 novembre 2025.
NEWROZ
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Tout public
Concert Cirque
par la Cie La Meute .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement NEWROZ Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres