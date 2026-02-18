NEWTON A TORT … J’AI RAISON D’ERIC PETITJEAN THEATRE AU CAFE PARISIEN CAFE PARISIEN Saulieu

NEWTON A TORT … J’AI RAISON D’ERIC PETITJEAN THEATRE AU CAFE PARISIEN

CAFE PARISIEN 4 RUE DU MARCHE Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Newton à tort…J’ai raison est une adaptation du film documentaire sur Léon Raoul Hatem L’horloger de l’Univers. Celui-ci, un papy de 85 ans nous raconte qu’à l’âge de 12 ans, il était contre le principe de Newton, qu’à 13 ans il a commencé à chercher à réaliser un mouvement perpétuel et qu’à 33 ans, il a découvert le secret de l’Univers. Et il va nous expliquer comment l’atome et le système planétaire c’est formé. Il va nous expliquer ce que c’est que la vie, la mémoire, la réincarnation, la mort. Pour finalement nous dire joyeusement ne nous inquiétons de rien, nous sommes la vie même. Soyons heureux de vivre ! .

CAFE PARISIEN 4 RUE DU MARCHE Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56

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English : NEWTON A TORT … J’AI RAISON D’ERIC PETITJEAN THEATRE AU CAFE PARISIEN

L’événement NEWTON A TORT … J’AI RAISON D’ERIC PETITJEAN THEATRE AU CAFE PARISIEN Saulieu a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)