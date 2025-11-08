NEXT Festival : Erste Schritte zu den Schwellen esplanade Gare Saint Sauveur Lille

NEXT Festival : Erste Schritte zu den Schwellen 8 et 9 novembre esplanade Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit, en accès libre & sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T13:30:00 – 2025-11-08T14:15:00

Fin : 2025-11-09T15:00:00 – 2025-11-09T15:45:00

Dans une lente procession, des personnages masqués dansent ensemble. Des clochettes suspendues entre leurs omoplates tintent à chacun de leurs mouvements. Zwoisy Mears-Clarke invite ainsi le public à participer à une nouvelle danse folklorique, mêlant narration, danse et audiodescription. Inspirée des traditions masquées allemandes visant à chasser l’hiver, cette procession a pour but d’ébranler les structures coloniales locales qui persistent encore aujourd’hui.

Samedi : 13h30 et 15h30

Dimanche : 15h00

(Durée : 45 min)

esplanade Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Katja Illner