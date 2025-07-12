SUZANNE VEGA – L’ECRIN Talant

SUZANNE VEGA – L’ECRIN Talant mardi 10 mars 2026.

SUZANNE VEGA Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT PRODUCTIONS : SUZANNE VEGALargement considérée comme l’une des plus grandes auteures-compositrices de sa génération, Suzanne Vega s’est imposée comme une figure de proue du renouveau folk du début des années 1980. Elle revient en France pour une tournée exceptionnelle en mars 2026 avec un spectacle qui couvrira l’ensemble de sa carrière et comprendra ses chansons cultes : Tom’s Diner , Luka et bien d’autres, ainsi que des morceaux tirés de son nouvel album Flying with Angels (sorti en mai 2025), qualifié par ROLLING STONE de riche, surprenant… et réussi . Ce nouvel opus, premier album de l’artiste depuis onze ans, est produit par Gerry Leonard, collaborateur et guitariste de longue date, réputé pour ses travaux avec David Bowie ou encore Rufus Wainwright. Depuis la sortie de son premier album éponyme en 1985, acclamé par la critique, elle a donné des concerts à guichets fermés dans nombreuses des salles les plus connues au monde. Retrouvez Suzanne Vega en tournée en France en mars 2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21