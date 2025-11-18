Nextgen : Invitation à réinventer le rôle des jeunes en entreprise 3 Mazarium – Institut de France Paris
Nextgen : Invitation à réinventer le rôle des jeunes en entreprise 3 Mazarium – Institut de France Paris mardi 18 novembre 2025.
Le 18 novembre
2025, cap sur l’Institut de France pour NEXTGEN, l’événement qui réunit les
jeunes de moins de 30 ans et les dirigeant·es d’entreprises autour d’une même
ambition : imaginer les modèles durables et inspirants des entreprises de
demain.
Organisé par
2050NOW La Maison, NEXTGEN est bien plus qu’une
conférence : c’est le mouvement intergénérationnel qui place la jeunesse au
cœur de l’action et de la transformation durable.
Au
programme : conférences, ateliers pour passer à l’action, networking avec
celles et ceux qui font bouger les lignes !
Envie de participer aux débats ?
De croiser Hélène Darroze, Hélène Valade (LVMH), Olivier Menuet (SNCF Voyageurs), Claire Pétreault (Pépites Vertes), Laurence Pessez (BNP), Florence Fouquet (Engie) ou Hugo Biolley, plus jeune maire de France ?
Inscrivez-vous ici : Je participe !
Entreprises partenaires : LVMH, ENGIE, Veolia, SNCF Voyageurs, BETC, Les Echos
Ecoles partenaires : Sciences Po, Dauphine, Centrale Supélec, Sorbonne, EHESS, Regen School, IED, CY, ENSCI
Institut de France (3 Rue Mazarine, 75006 Paris)
Mardi 18 novembre 2025
15h – 19h
https://events.lamaison.2050now.com/next-gen?utm_source=QFAP&utm_campaign=Nextgen