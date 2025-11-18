Nextgen : Invitation à réinventer le rôle des jeunes en entreprise 3 Mazarium – Institut de France Paris

Le 18 novembre

2025, cap sur l’Institut de France pour NEXTGEN, l’événement qui réunit les

jeunes de moins de 30 ans et les dirigeant·es d’entreprises autour d’une même

ambition : imaginer les modèles durables et inspirants des entreprises de

demain.

Organisé par

2050NOW La Maison, NEXTGEN est bien plus qu’une

conférence : c’est le mouvement intergénérationnel qui place la jeunesse au

cœur de l’action et de la transformation durable.

Au

programme : conférences, ateliers pour passer à l’action, networking avec

celles et ceux qui font bouger les lignes !

Envie de participer aux débats ? De croiser Hélène Darroze, Hélène Valade (LVMH), Olivier Menuet (SNCF Voyageurs), Claire Pétreault (Pépites Vertes), Laurence Pessez (BNP), Florence Fouquet (Engie) ou Hugo Biolley, plus jeune maire de France ?

Inscrivez-vous ici : Je participe !

Entreprises partenaires : LVMH, ENGIE, Veolia, SNCF Voyageurs, BETC, Les Echos

Ecoles partenaires : Sciences Po, Dauphine, Centrale Supélec, Sorbonne, EHESS, Regen School, IED, CY, ENSCI

Institut de France (3 Rue Mazarine, 75006 Paris)

Mardi 18 novembre 2025

15h – 19h

Le mardi 18 novembre 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 21 ans. Jusqu’à 30 ans.

3 Mazarium – Institut de France 3 Rue Mazarine 75006 Paris

