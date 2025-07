Nexus de l’adoration – Joris Lacoste – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Nexus de l’adoration – Joris Lacoste – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes vendredi 19 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:00 – 22:15

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Spectacle pop-liturgique Pourquoi ne pas chanter le monde tel qu’il est?: foisonnant, fragmenté, dissonant, mais vibrant?? Joris Lacoste compose avec cette nouvelle création un cérémonial pop et queer à la hauteur de notre époque kaléidoscopique. Oubliez les liturgies figées. Avec « Nexus de l’adoration », Joris Lacoste orchestre une cérémonie d’un nouveau genre?: hybride, musicale, traversée de litanies absurdes, de danses K-pop, de chants pop et de prières matérialistes. Au plateau, une communauté bigarrée incarne les mille visages d’un « nous » éclaté – Gen Z, syndicalistes, écoféministes, membres de la communauté LGBTQIA+ ou cathos tradis, tous et toutes logés à la même enseigne d’un culte joyeusement sans dogme. Entre TikTok et discours flamboyant, entre confidences intimes et poésies répétitives, tout est célébré avec la même ferveur. Dans cette explosion de formes et de signes, Joris Lacoste ne cherche pas l’unité mais la coexistence?: un concert de dissonances assumées, un chant d’amour à la diversité. Durée : 2h15 Représentations :vendredi 19 décembre 2025 à 20hsamedi 20 décembre 2025 à 18h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/