Nexus de l’adoration MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny Bobigny

« Nexus de l’adoration » imagine une nouvelle religion qui se proposerait de chanter toutes les choses, de la cigarette électronique à l’amas galactique en passant par la peur du noir ou la saison 3 de Dragon Ball Z. Le temps d’une cérémonie, 9 officiant·e·s entremêlent prières iconoclastes, refrains pop, discours galvanisants, chorégraphies RnB et confidences troublantes pour célébrer la multiplicité de nos expériences du monde. Par l’hybridation d’objets variés et l’enchevêtrement de réalités dissonantes,

« Nexus de l’adoration » tente de créer un genre de communauté fondée sur la multiplicité et l’hétérogénéité.

