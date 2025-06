Nexus Games Week Place Champollion Istres 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Nexus Games Week Du samedi 28 au dimanche 29 juin 2025 le samedi de 12h à 22h. Le dimanche de 10h à 18h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Tournois de jeux vidéos avec prix, gaming et rétro-gaming, exhibition, streaming, session VR

Au programme :

• Tournois sur EA Sports FC 25

• Super Smash Bros Ultimate

• Rocket League et Fortnite

• Espaces de jeu en libre accès (VR, rétro gaming)

• Scène d’animation

• Sand NEXUS et de nombreux exposants pour découvrir les tendances du gaming.

• Rencontres avec des streamers de renommée.



COMPÉTITION E-SPORT sur Play Station 5 et switch sur inscription

Compétition avec prix à gagner, sur inscription préalable se présenter avec le billet d’achat avant 13h sur le stand du tournoi choisi : Qualifications samedi en stands et finales le dimanche sur la scène principale :

• Fifa en 1v1 billet valable pour 1 joueur

• Rocket League en 2v2 billet valable pour 2 joueurs prévoir son binome

• Fortnite en 1v1 6 joueurs billet valable pour 1 joueur

• Smash Bros en 1v1 (sur switch) billet valable pour 1 joueur



PRATIQUE LIBRE : Fifa / Rocket league / Fortnite / Smash Bros .

Place Champollion Halle polyvalente

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Video game tournaments with prizes, gaming and retro-gaming, exhibition, streaming, VR session

German :

Videospielturniere mit Preisen, Gaming und Retro-Gaming, Exhibition, Streaming, VR-Sitzung

Italiano :

Tornei di videogiochi con premi, gioco e retro-gaming, esposizione, streaming, sessione VR

Espanol :

Torneos de videojuegos con premios, gaming y retro-gaming, exposición, streaming, sesión VR

L’événement Nexus Games Week Istres a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme d’Istres