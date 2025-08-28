Nexus, une exposition collective évolutive Ateliers Vauban Besançon

Ateliers Vauban 4 Rue du Bougney Besançon Doubs

Début : 2025-08-28 18:00:00

fin : 2025-09-09 22:00:00

2025-08-28 2025-09-11 2025-09-23 2025-10-05

Nexus met en lumière le travail des 12 résident.e.s des ateliers Vauban et inaugure ainsi l’arrivée d’artistes accueilli.e.s au cours de cette année au sein des ateliers de la ville de Besançon. Cette exposition évolutive s’articule autour des notions d’ artefact et de trace . Les pièces présentées se succéderont et seront activées lors de temps forts tout au long des 7 semaines d’ouverture. .

