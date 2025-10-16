Neynik Chants Kurdes et Anatoliens Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Éléonore Fourniau explore les musiques traditionnelles kurdes et anatoliennes avec sa voix puissante et sa vielle à roue, entre France et Moyen-Orient.

Éléonore Fourniau, figure emblématique de la musique kurde, a construit sa vie au sein des communautés kurdes et alévis de Turquie et de la diaspora. Issue d’une famille d’historiens, elle a passé son adolescence en Ouzbékistan, où naît sa passion pour les langues et musiques d’Anatolie.

Depuis 2017, elle mène une carrière solo remarquée, qui l’amène sur les grandes scènes internationales. En 2024, elle sort Neynik (miroir en kurde), un premier album salué par la critique. Avec sa vielle à roue et sa voix puissante, elle touche un public bien au-delà des frontières kurdes.

Installée entre la France et le Moyen-Orient, elle tisse un parcours musical singulier. Le Nantholia accueille sa formation acoustique en trio (cordes, voix, flûtes) avec Efrén López et Sylvain Barou, avec qui elle joue depuis 7 ans. .

English : Neynik Chants Kurdes et Anatoliens

Éléonore Fourniau explores traditional Kurdish and Anatolian music with her powerful voice and hurdy-gurdy, between France and the Middle East.

German : Neynik Chants Kurdes et Anatoliens

Éléonore Fourniau erkundet mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer Drehleier die traditionelle kurdische und anatolische Musik zwischen Frankreich und dem Nahen Osten.

Italiano :

Éléonore Fourniau esplora la musica tradizionale curda e anatolica con la sua voce potente e la ghironda, tra Francia e Medio Oriente.

Espanol : Neynik Chants Kurdes et Anatoliens

Éléonore Fourniau explora la música tradicional kurda y anatolia con su potente voz y su zanfona, entre Francia y Oriente Próximo.

