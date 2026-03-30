Nez chatouille, nez gratouille Mois de l’accessibilité

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Mois de l’accessibilité au MANAS

Une palette olfactive s’offre à vous et vous conte de façon inédite les œuvres du musée.

Infos pratiques vendredis 17 et 24 avril à 14h au MANAS. Visite sans surcoût, à partir de 4 ans, sur réservation au 02 53 74 12 30. .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Accessibility Month at MANAS

L’événement Nez chatouille, nez gratouille Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME