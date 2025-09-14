NEZIGNAN L’EVÊQUE LE RELAIS DES VIGNOBLES Nézignan-l’Évêque

1 Rue du 4 Septembre Nézignan-l’Évêque Hérault

Le Relais des Vignobles (RdV) l’évènement sportif, festif et solidaire à ne pas rater !

Participez au relais des vignobles un événement à la fois sportif, festif et solidaire organisé par l’association Le relais des vignobles !

Pour les marcheurs, l’association propose La Rando des vignobles une marche d’environ 12 km

Une partie des bénéfices de la 5e édition de la course sera reversée à la Fondation Perce-Neige en fin d’année.

For its 4th edition, the Relais des Vignobles (RdV) makes a stop in Nézignan l’Evêque!

Ausgabe macht das Relais des Vignobles (RdV) in Nézignan l’Evêque Halt!

Il Relais des Vignobles (RdV) è l’evento sportivo, festivo e solidale da non perdere!

En su 4ª edición, el Relais des Vignobles (RdV) hace escala en Nézignan l’Evêque

