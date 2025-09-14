NEZIGNAN L’EVÊQUE LE RELAIS DES VIGNOBLES Nézignan-l’Évêque
NEZIGNAN L’EVÊQUE LE RELAIS DES VIGNOBLES
1 Rue du 4 Septembre Nézignan-l’Évêque Hérault
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Le Relais des Vignobles (RdV) l’évènement sportif, festif et solidaire à ne pas rater !
Participez au relais des vignobles un événement à la fois sportif, festif et solidaire organisé par l’association Le relais des vignobles !
Pour les marcheurs, l’association propose La Rando des vignobles une marche d’environ 12 km
Une partie des bénéfices de la 5e édition de la course sera reversée à la Fondation Perce-Neige en fin d’année.
1 Rue du 4 Septembre Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie
English :
For its 4th edition, the Relais des Vignobles (RdV) makes a stop in Nézignan l’Evêque!
German :
Ausgabe macht das Relais des Vignobles (RdV) in Nézignan l’Evêque Halt!
Italiano :
Il Relais des Vignobles (RdV) è l’evento sportivo, festivo e solidale da non perdere!
Espanol :
En su 4ª edición, el Relais des Vignobles (RdV) hace escala en Nézignan l’Evêque
