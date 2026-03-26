NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne Nay
NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne Nay mercredi 1 avril 2026.
NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne
Restaurants partenaires Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Dans le cadre du MES BIARNÉS, une sélection de restaurants de la plaine de Nay proposent tout le mois d’avril un menu Gascon, traditionnel ou revisité à leur sauce! l’occasion de mettre en valeur la gastronomie et les produits du terroir.
Sur chaque menu, 1€ sera reversé pour financer des projets de mise en valeur de la culture Gasconne Béarnaise sur la plaine de Nay.
Restaurants participants:
Lestelle Café, Le Vieux Logis, O jour le Jour, Le Béar-N-ay, El Txoko, L’Encanayais, Le Saint Pierre, L’Unique, Les Deux Palmiers, Chez Ludo, The Bridge Pub, Le Saveur Vivre. .
Restaurants partenaires Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068296112 vathahum@gmail.com
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English : NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne
L’événement NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne Nay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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