Ni Brel ni Barbara Salle Espace Culturel Saint Léger Bourbon-Lancy
Ni Brel ni Barbara Salle Espace Culturel Saint Léger Bourbon-Lancy vendredi 7 novembre 2025.
Ni Brel ni Barbara
Salle Espace Culturel Saint Léger Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Deux artistes sont en pleine création pour leur prochain spectacle en hommage à Brel et Barbara. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. Alors que l’un se sent « habité » par Barbara, l’autre se défend d’imiter Jacques Brel. une comédie facétieuse qui mène le spectateur d’un monde à l’autre, entre nostalgie, rires et réalités. .
Salle Espace Culturel Saint Léger Rue du Parc Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 communication@bourbon-lancy.fr
English : Ni Brel ni Barbara
German : Ni Brel ni Barbara
Italiano :
Espanol :
L’événement Ni Brel ni Barbara Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-09-12 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I