NI ICI NI LA BAS – SALLE DES FETES ARNIHAC Saint Félix De Lodez

NI ICI NI LA BAS Début : 2025-10-10 à 19:30. Tarif : – euros.

Le récit intime et touchant de deux comédiennes vivant ici et venues d’ailleurs…Ni ici, ni là-bas, c’est l’histoire de deux femmes étrangères qui vivent ici. C’est l’histoire de deux comédiennes qui décident de parler de leur vie laissée là-bas. C’est l’histoire d’un besoin viscéral de faire le lien entre ici et là-bas.Entre théâtre documentaire et activisme artistique, Ni ici, ni là-bas est une immersion dans l’univers de la double culture où il est question de perte et d’acceptation, des origines et de l’appartenance, et surtout de la transmission et de cette infinie richesse qui découle du métissage des peuples. SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!À l’issue de la représentation, nous vous proposons un temps d’échange avec la compagnie sur les thématiques du spectacle, suivi d’une auberge espagnole autour de vos « recettes des origines ».Apportez votre plat salé ou sucré à partager, avec un petit écriteau qui raconte en quelques mots son origine et son histoire.STAGE ABEILLEAvec Emily Moroney et Anna WasniowskaVenez partager une journée d’exploration artistique sur les questions de la double culture. Sam. 11 Oct. 10h-18h Ouvert à tou.te.s, dès 16 ans – Sur inscription

SALLE DES FETES ARNIHAC 42 AVENUE CARDINAL DE FLEURY 34725 Saint Félix De Lodez 34