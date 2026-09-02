Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

« Ni oui…NINO » tribute Nino Ferrer par Nino Madi

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Depuis toujours Teddy est un fan de Nino Ferrer

Dès 1996 2 ans avant sa mort il crée le groupe Nino Madi totalement consacré à Nino.

Le groupe connaîtra des fortunes diverses : disparitions puis renaissances avec, de nouvelles équipes et chaque fois entre 5 et 10 concerts qui ont plu et surpris le public.

Le contenu :

les incontournables de Agostino Arturo Maria Ferrari :

Ceux qui l’ont rendu célèbre mais qui ont occulté ses talents de compositeur des derniers albums.

Aujourd’hui une nouvelle équipe (the last one !) mélange l’humour de Mirza, des Cornichons, de Mme Robert avec les pépites de Blanat, de Métronomie et de la DESABUSION ( un must de diversité de styles).

Un concert-spectacle interactif sur le mode « dérision conviviale et humour approximatif » : «Ni oui …NINO » enchaîne 25 titres chantés, parlés, théâtralisés, et joués 100% live … avec oui bien sûr !

« le SUD et le TELEFON » aussi !!!

Sans doute le seul tribute Nino ferrer actuellement en France ! .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : « Ni oui…NINO » tribute Nino Ferrer par Nino Madi

L’événement « Ni oui…NINO » tribute Nino Ferrer par Nino Madi Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne