Ni Vauban ni allemand : découverte d’une batterie d’artillerie de côte des années 1930 Cap de la Chèvre Crozon

Ni Vauban ni allemand : découverte d’une batterie d’artillerie de côte des années 1930 20 et 21 septembre Cap de la Chèvre Finistère

Visites gratuites sur réservation, non adapté PMR et poussettes, prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche (optionnel)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Souvent prise à tort pour une construction allemande, la batterie du cap de la Chèvre a pourtant été érigée par l’armée française à la fin des années 1930.

L’association « 1846 » propose des visites commentées de cet ouvrage méconnu, pour en savoir plus sur la défense des côtes françaises durant l’entre-deux-guerres et découvrir que tout le béton coulé pour la défense des côtes au XXe siècle ne l’a pas forcément toujours été par les Allemands !

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

Cap de la Chèvre Parking du Cap de la chèvre 29160 Crozon Crozon 29160 Finistère Bretagne rendez-vous sur le parking du Cap de la Chèvre

Julien Hily