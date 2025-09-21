Ni vieux ni Maître – par TSM-Théâtre à St-Mars Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

Ni vieux ni Maître – par TSM-Théâtre à St-Mars Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 21 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 20:30 – 22:10

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit 8 € normal / 5 € réduit Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Théâtre – Libre adaptation d’une BD par Bernard Binet Trois septuagénaires, Paulo, Hubert et André, amis d’enfance, ont bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style, la main sur le coeur, un oeil tourné vers un passé qui fout le camp et emporte avec lui « celles qui sont absentes », et l’autre oeil qui scrute un avenir de plus en plus incertain.L’humour, toujours présent, souffle sur cette comédie sociale un esprit gentiment libertaire qui nous revigore. Mise en scène : Denis Angibaudpar TSM-Théâtre à St-Mars (Saint-Mars-de-Coutais – 44) Durée : 1h40 Tout public à partir de 10 ans

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert