Ni vrai ni faux bien au contraire avec Philippe de Perthuis Théâtre Le Double Fond Paris samedi 13 septembre 2025.

Au double Fond, chaque magicien concocte un spectacle dont la réussite repose aussi sur sa personnalité. Philippe de Perthuis, ingénieur reconverti, manie les cartes avec humour pince-sans- rire et une intelligence imaginative: il pose quelques questions sibyllines, il s’attarde sur quelques invraisemblables histoires, le tout pour mieux s’emparer du cerveau d’un public qu’il laisse pantois. Oui, il devinera le plat auquel vous pensez, oui, il saura retrouver votre boucle d’oreille dans une boite bien fermée…Un spectacle bluffant, pour adultes et adolescents, en tout intimité.

Arrivée : 20h30 | Début du spectacle : 21h

Explorer les frontières floues du réel et de l’imaginaire. Distinguer le vrai du faux. Le voulez-vous vraiment ? Jouons avec notre esprit, il n’attend que ça ! Avec intelligence et bienveillance, Philippe de Perthuis vous invite à un drôle de voyage entre mystère, partage, rires et quelques autres sentiments. Magie, mentalisme, hypnose… Plus qu’un spectacle, une expérience !

Le samedi 22 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 08 août 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 18 juillet 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 20 juin 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 01 mai 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 25 avril 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 13 septembre 2025

de 21h00 à 22h15

Le samedi 27 septembre 2025

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 24 octobre 2025

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 31 octobre 2025

de 21h00 à 22h15

Le samedi 22 novembre 2025

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 17 décembre 2025

de 21h00 à 22h15

Le mardi 30 décembre 2025

de 21h00 à 22h15

Le samedi 10 janvier 2026

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 20 février 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 21 février 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 28 février 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 07 mars 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 14 mars 2026

de 21h00 à 22h15

Le samedi 21 mars 2026

de 21h00 à 22h15

payant

De 29 à 34 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre Le Double Fond 1, place du Marché Sainte Catherine 75004 Paris

