NI VRAI NI FAUX BIEN AU CONTRAIRE – LE DOUBLE FOND Paris

NI VRAI NI FAUX BIEN AU CONTRAIRE 2024-2025avec Philippe de Perthuis Auteur et mise en scène: Philippe de Perthuis et Dominique Duvivier Explorer les frontières floues du réel et de l’imaginaire. Distinguer le vrai du faux. Le voulez-vous vraiment ? Jouons avec notre esprit, il n’attend que ça ! Avec intelligence et bienveillance, Philippe de Perthuis vous invite à un drôle de voyage entre mystère, partage, rires et quelques autres sentiments. Magie, mentalisme, hypnose… Plus qu’un spectacle, une expérience !Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75