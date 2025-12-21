Ni Vues, Ni Connues Théâtre de la Jeune Plume, Bourgueil

Ni Vues, Ni Connues Théâtre de la Jeune Plume

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Un décor sobre et chaleureux, des lumières accueillantes tout est prêt pour recevoir le public. Ce spectacle interroge avec force la place des femmes dans l’histoire. Textes et chansons s’entremêlent, portés par trois voix complices qui se répondent avec énergie et malice. Un moment sensible, vivant et réjouissant, à partager au plus grand nombre.

Partenaire Bibliothèque Départementale Touraine (DDLLP) .

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 contact@bourgueil.fr

READING NIGHT

Ni vues, Ni connues, Théâtre La Jeune Plume

A sober, warm décor, welcoming lights: everything is ready to welcome the audience. This show forcefully questions the place of women in history. Texts and songs intermingle, carried by three voices…

