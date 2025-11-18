NIAGARA 3000 (fire of emotions), un essai parlé post-ironique et pro-bougies au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort Paris

Après le cosmos ou la planète, Pamina de Coulon s’intéresse, dans NIAGARA 3000, à l’eau. De la force hydraulique des larmes aux turbines du futur, des retenues et barrages aux deltas où tout se rencontre, l’artiste chemine avec nous, de digression en digression, sur les sentiers de sa pensée. Loin de s’éparpiller, elle tient avec agilité le cap de son raisonnement et nous enchante par son récit drôle, militant et très documenté. Rebondissant ici sur une lecture, ouvrant là une parenthèse enflammée, armée d’un humour qui rend chaque divagation plus savoureuse, Pamina de Coulon ne ménage pas ses efforts pour assouvir, pour notre plus grand plaisir, son irrépressible besoin de transmettre.

Distribution

Création et interprétation Pamina de Coulon

Création lumière Alice Dussart

Création décor Pamina de Coulon, Alice Dussart

Production, diffusion Sylvia Courty



Pamina de Coulon n’a pas la langue dans sa poche ! Dans sa virevoltante et foisonnante saga FIRE OF EMOTIONS, l’autrice et performeuse suisse déploie une pensée en perpétuel mouvement pour traverser des questionnements politiques et philosophiques sur le rapport des humains au temps, avec un goût prononcé pour la déhiérarchisation des savoirs.

Du mardi 18 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-22T21:40:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T19:30:00+02:00_2025-11-18T20:40:00+02:00;2025-11-19T19:30:00+02:00_2025-11-19T20:40:00+02:00;2025-11-20T19:30:00+02:00_2025-11-20T20:40:00+02:00;2025-11-21T19:30:00+02:00_2025-11-21T20:40:00+02:00;2025-11-22T19:30:00+02:00_2025-11-22T20:40:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris

https://theatresilviamonfort.eu/events/niagara-3000-fire-of-emotions/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR