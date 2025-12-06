Nichoir à mésange Plouarzel
Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-12-06
En automne on répare et on fabrique de nouveaux nichoirs pour les mésanges. Venez fabriquer le votre en famille au château. Suivez le plan et en quelques coups de scie et de marteau votre nichoir sera prêt !
Coût du nichoir 20€
Un nichoir par famille, à partir de 6 ans avec un adulte obligatoirement. .
Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 10 80 75 20
